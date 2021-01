Corriere Sport: «Chiesa scudetto, affondato il Milan a San Siro»

Corriere Sport: il Milan cade a San Siro contro uno strepitoso Federico Chiesa (doppietta) e McKennie. Non basta il momentaneo pareggio di…

«Chiesa scudetto» – così titola in prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Uno strepitoso Federico affonda il Milan 3-1. La Juventus torna in corsa per il tricolore.

La capolista si ferma dopo 27 partite senza sconfitte. Pioli: «Noi a testa alta». I rossoneri erano in totale emergenza: out sette giocatori, tra i quali Saelemaekers, Bennacer, Rebic e Ibrahimovic.