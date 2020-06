Corriere sera- Inter e Milan, è già futuro. Giocare oggi pensando al domani

Corriere della sera, il futuro prima di tutto per Inter e Milan ma senza tralasciare il presente con le rispettive gare di campionato

FUTURO- “Inter e Milan, è già futuro”. Titola così il quotidiano, il quale si sofferma sulle due milanesi, in particolare sul campo. Inter a Parma per progettare subito un nuovo assalto allo scudetto per il prossimo anno. Pioli oggi sfida la Roma in una tappa fondamentale nella corsa verso l’Europa.