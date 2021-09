Correa accende il derby: «Milan vittima preferita? Voglio continuare»

Joaquin Correa ai microfoni di Dazn ha espresso un giudizio sul campionato di Serie A e parlato del derby di Milano, le sue parole

Protagonista di una lunga intervista ai microfoni di DAZN, il nerazzurro Joaquin Correa ha espresso un giudizio sul campionato di Serie A e lanciato la sfida al Milan per il derby. Ecco cosa ha detto:

SULLA SERIE A – «Sarà dura, ci sono tante squadre ad un ottimo livello: sono almeno cinque le squadre che possono lottare per le prime posizioni. Nel campionato italiano non si sa mai come va a finire, ma noi siamo comunque fiduciosi».

SUL MILAN – «È La mia vittima preferita? Speriamo di continuare. Pensiamo alla prossima, cercherò di fare il massimo e regalare gioia alla gente».