Zirkzee Milan, sono ore roventi! Si tratta senza sosta con gli agenti: le ULTIMISSIME

Zirkzee Milan, sono ore roventi! Si tratta senza sosta con gli agenti dell’attaccante del Bologna: le ULTIMISSIME

Sono giorni molto importanti sul fronte Zirkzee. I dirigenti del Milan stanno lavorando senza sosta per provare a limare le distanze con gli agenti sulle commissioni: partendo da una richiesta di 15 milioni, l’idea dei rossoneri è di poter concludere a meno di 10.

Lato giocatore invece è tutto già concordato: per l’olandese è pronto un contratto da 4 milioni più bonus per le prossime cinque stagioni. Per strapparlo al Bologna, ricorda il Corriere dello Sport, verrà pagata la clausola rescissoria da 40 milioni.