De Ketelaere Milan, braccio di ferro con l’Atalanta: parti distanti, cosa può succedere ora

De Ketelaere Milan, braccio di ferro con l’Atalanta: parti distanti, cosa può succedere nei prossimi giorni

Si fa sempre più intricata la situazione relativa al futuro di Charles De Ketelaere, trequartista di proprietà del Milan che si è messo particolarmente in mostra in questa stagione con la maglia dell’Atalanta.

Secondo il Corriere dello Sport la Dea avrebbe chiesto ai rossoneri uno sconto rispetto ai 23 milioni di euro più 2 di bonus pattuiti la scorsa estate per il riscatto, una richiesta che il Milan non ha accolto volentieri. Da vedere come potrà evolvere la situazione nei prossimi giorni.