Calciomercato Milan, Fabrizio Romano ASSICURA: «Rossoneri favoriti per Zirkzee. L’olandese ha CONFIDATO questo alle parti in causa»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa per il difensore centrale olandese: le dichiarazioni

Intervenuto a The United Stand, Fabrizio Romano ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Per Zirkzee questa è una settimana cruciale per il Milan. Il Milan è il grande favorito. Hanno già informato il Bologna che vogliono attivare la clausola. Sono in trattative molto avanzate con il giocatore. Zirkzee vuole andare al Milan, hanno già discusso progetto, stipendio, contratto. Tutto è quasi okay lato giocatore, aspettando l’accordo con gli agenti. Stanno lavorando all’accordo sulle commissioni. La discussione è ancora in corso. Ma vedo il Milan favorito».