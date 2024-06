Mercato Milan, Furlani fa FELICE l’Atalanta! Comunicazione a SORPRESA, CAMBIANO le condizioni del riscatto di De Ketelaere

Mercato Milan, Furlani fa felice l’Atalanta: prorogato al 20 giugno il termine ultimo per il riscatto dell’attaccante belga

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa in merito alla trattativa per il riscatto di De Ketelaere da parte dell’Atalanta.

I bergamaschi hanno deciso di riscattare il ragazzo ma hanno chiesto uno sconto al club rossonero. Furlani, per cercare di trovare l’accordo, ha concesso a Percassi una proroga: il termine ultime non sarà più il 14 giugno ma il 20. Prossimi 10 giorni dunque decisivi.