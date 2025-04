Mercato Milan, Moncada tenta il colpaccio! Retroscena incredibile, ci sta pensando seriamente

Condividi via email

Mercato Milan, Geoffrey Moncada può tentare il colpaccio legato a Federico Chiesa: contatti sottotraccia con il procuratore Ramadani

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan potrebbe pensare a Federico Chiesa, esterno del Liverpool ed ex Juve, per la prossima stagione:

PAROLE – «Sotto traccia il Milan sta valutando anche un’opzione molto intrigante: Federico Chiesa. Al momento si tratta solo di un’idea, ma attenzione ai possibili sviluppi. L’attaccante del Liverpool piace molto a Geoffrey Moncada, che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Fali Ramadani».