Buongiorno Milan, AFFONDO dei rossoneri per il centrale! QUELLA contropartita chiave di volta dell’affare

Buongiorno-Milan, affondo dei rossoneri per il difensore centrale italiano: Saelemaekers possibile chiave di volta della trattativa

Come riportato da Sport Mediaset, il calciomercato Milan ha dato il là all’affondo col Torino per Alessandro Buongiorno, difensore nelle mire anche di Napoli e Inter per la prossima stagione.

I rossoneri, per convincere Urbano Cairo, avrebbero messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Saelemaekers, esterno belga che tornerà dal positivo prestito al Bologna e che viene valutato circa 12 milioni di euro.