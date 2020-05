Coronavirus, Scaroni spiega come cambia il Financial Fair Play

Paolo Scaroni, in alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa, ha spiegato quali possono essere gli scenari rossoneri con il Financial Fair Play

Paolo Scaroni, in alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa, ha spiegato quali possono essere gli scenari rossoneri con il Financial Fair Play: «Io e Gazidis stiamo costruendo un’organizzazione stabile, non vogliamo essere puniti ancora per il fair play finanziario. E’ un meccanismo che cristallizza la situazione: se sei un club che sta vincendo il tuo futuro è vincente e pieno di sponsor, altrimenti la strada è davvero molto lunga. Ma adesso il fair play finanziario cambierà, con il Coronavirus tutto è in evoluzione».