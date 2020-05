Coronavirus: la Svezia non ha chiuso il paese durante l’emergenza

Coronavirus: Zlatan Ibrahimovic tornerà lunedì in Italia, ma intanto in Svezia i dati sull’emergenza non sono buoni, ecco perché

Zlatan Ibrahimovic lunedì tornerà a Milano, per chiudersi in quarantena per due settimane, come da regolamento, per successivamente svolgere le consuete visite mediche di controllo e unirsi al resto dei compagni per la ripresa degli allenamenti.

Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, a proposito di Svezia, il paese scandinavo non ha chiuso durante l’emergenza coronavirus. Il tasso di mortalità è 291 persone ogni milione di persone In Danimarca è 87, in Finlandia 45 e in Norvegia 38. Il numero di casi è anche il più alto per popolazione rispetto agli altri Paesi. La Svezia fa meno test del tampone rispetto agli altri, quindi il numero di casi potrebbe essere molto più alto.