Coppa Italia: il Milan è pronto a sfidare la Juve – VIDEO

In un post su Twitter, la carica dei rossoneri in vista della sfida di stasera contro la Juve; il Milan si gioca un gran pezzo di stagione

90′ dopo oltre 90 giorni di sosta forzata a causa Covid; 90′ in cui il Milan si gioca tutta la stagione o quasi; la Coppa Italia è di sicuro il modo più rapido per salvare un’annata fin qui avida di sorrisi e conquistarsi di diritto un posto in Europa per la prossima stagione.

Juve-Milan rappresenta tutto questo ed il Milan lo sa bene, tanto che sull’account ufficiale Twitter è apparso un video che sintetizza la determinazione di centrare il risultato a Torino.