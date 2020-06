Coppa Italia: Galliani elogia Gattuso in stile…Manchester

Galliani elogia Gattuso. Il successo del Napoli ai rigori in finale di Coppa Italia contro la Juventus hanno trovato l’approvazione di molti tifosi

Il successo del Napoli ai rigori in finale di Coppa Italia contro la Juventus hanno trovato l’approvazione di molti tifosi, milanisti e no. Tra i tanti anche Adriano Galliani che, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha fatto i complimenti al tecnico: «Tanti complimenti, successo strameritato. Ieri sera ho tifato tantissimo, ero in un ristorante a Milano con amici, ai rigori del Napoli esultavamo quasi come fossero i rigori di Manchester o in altre occasioni. Gattuso sta dimostrando da allenatore le qualità che aveva da giocatore».