Convocati Verona per l’Inter: la scelta su Terracciano, promesso sposo del Milan

Convocati Verona per l’Inter: la scelta di Baroni su Terracciano, promesso sposo del Milan. Ci sarà per il match di San Siro?

Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida dell’Hellas Verona che sarà in trasferta a San Siro contro l’Inter. Grande curiosità attorno a Filippo Terracciano, promesso sposo del Milan dopo l’accordo tra le parti trovato in giornata. Il terzino è stato inserito nella lista da parte del tecnico degli scaligeri, comincerà così ad ambientarsi in quello che sarà il suo prossimo stadio: San Siro.

La lista completa:

1 Montipo

2 Amione

3 Doig

5 Faraoni

8 Lazovic

9 Henry

11 Djuric

13 Cruz

17 Kallon

18 Hongla

22 Berardi

23 Magnani

24 Terracciano

25 Serdar

26 Ngonge

31 Suslov

32 Cabal

33 Duda

34 Perilli

37 Charlys

38 Tchatchoua

42 Coppola

77 Mboula

90 Folorunsho

99 Bonazzoli