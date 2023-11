Convocati USA, la scelta su Musah e Pulisic: la lista

La nazionale degli USA ha diramato la lista dei convocati per i Quarti di Finale della CONCACAF Nations League: la scelta su Musah e Pulisic

In questa sosta delle nazionali l’USA disputerà i Quarti di Finale della CONCACAF Nations League: questa la lista dei convocati. La decisione su Musah e Pulisic, entrambi giocatori del Milan.

Yunus Musah è stato inserito tra i convocati, così come gli altri “italiani” McKennie e Weah. Riposo, invece, per Christian Pulisic, il quale è rimasto a Milanello per smaltire l’infortunio.