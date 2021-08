Convocati Nazionale Under 19: ci sono due giovani rossoneri

Due rossoneri sono stati convocati nella nazionale Under 19 per le amichevoli di lusso con Inghilterra e Paesi Bassi

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico Carmine Nunziata per il raduno in programma domenica 29 agosto al Centro Sportivo di Novarello, dove la Nazionale si allenerà lunedì 30 e martedì 31 agosto per poi partire mercoledì 1° settembre alla volta dell’Inghilterra. Tra questi figurano due calciatori del Milan: si tratta del portiere Sebastiano Desplanches e dell’attaccante Stephane Henoc N’Gbesso

L’elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Giorgio Scalvini (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Nicolò Cavuoti (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta);

Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Destiny Efosa Egharevba (Fiorentina), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan).