Convocati Napoli per il Milan: assenza dell’ultim’ora per Spalletti!

Ecco la lista dei convocati del Napoli per il match di stasera contro il Milan. Assenza dell’ultimo minuto per Spalletti

Ufficializzata la lista dei convocati del Napoli per il match di questa sera contro il Milan. Luciano Spalletti ritrova Raspadori in attacco ma perde Mathias Olivera per lombalgia. Le scelte del tecnico azzurro:

Portieri: Gollini, Marfella, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone