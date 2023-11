Convocati Milan per il PSG: tre rientri per Pioli, ma è emergenza in difesa

Convocati Milan per il PSG: tre importanti rientri per Pioli in vista della sfida di stasera, ma è emergenza in difesa

Il Milan si prepara alla delicatissima sfida di questa sera in casa contro il PSG e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito la lista dei rossoneri convocati da Pioli.

Rientrano Pulisic, Theo Hernandez e Chukwueze. Non ci saranno invece Kjaer e Kalulu (out per infortunio), così come Pellegrino che è pure fuori lista. Anche Simic non è convocabile.

Portieri: Maignan, Mirante, Nava

Difensori: Calabria, Thiaw, Tomori, Theo, Bartesaghi , Florenzi

Centrocampisti: Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Krunic, Pobega, Adli

Attaccanti: Pulisic, Leao, Giroud, Chukwueze, Okafor, Jovic