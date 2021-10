Convocati Milan per l’Atalanta: la lista di Pioli per il match

Atalanta Milan: il tecnico rossonero ha stilato i convocati che partiranno per la trasferta di Bergamo. L’elenco

Stefano Pioli ha stilato l’elenco dei convocati in vista della gara contro l’Atalanta. Torna Kjaer, prima convocazione per Messias, non ci sarà invece Giroud. Ecco la lista completa.

PORTIERI

Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.