Convocati Bologna per il Milan: ecco la lista di Mihajlovic

Milan Bologna: gli ospiti hanno stilato i convocati che affronteranno i rossoneri domani sera a San Siro. La lista

Sinisa Mihajlovic ha scelto i convocai per Milan Bologna.Torna Santander, out Kingsley, Nico Dominguez e De Silvestri. Questo l’elenco dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la sfida fra Bologna e Milan, in programma domani sera a “San Siro” e valida per il 31° turno di Serie A:

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Santander.