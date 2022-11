Convocati Italia Under 20 per il torneo 8 nazioni: c’è Nasti

La lista dei convocati dell’Italia Under 20 per le gare del torneo 8 nazioni contro Romania e Repubblica Ceca

Dopo la doppia vittoria di settembre, in Portogallo nel Torneo 8 Nazioni e a Varese contro la Svizzera in amichevole, la Nazionale Under 20 torna in campo per un doppio impegno valido per il torneo di cui gli Azzurrini sono campioni in carica. L’Italia affronterà la Romania giovedì 17 novembre ad Arad alle ore 20 italiane (le 21 locali) e lunedì 21 allo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo la Repubblica Ceca con calcio d’inizio alle 15 e diretta su RaiSport.

Tra i convocati anche Marco Nasti, attaccante classe ’03 del Milan in prestito al Cosenza.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Vicenza), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Ascoli), Cher Ndour (Benfica), Filippo Terracciano (Verona), Luciano Valente (Groningen), Antonio Vergara (Pro Vercelli);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Marco Nasti (Cosenza)