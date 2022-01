Convocati Genoa per il Milan: le scelte di Shevchenko per il match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Genoa ha reso noto la lista dei 23 convocati per il match delle 21 in Coppa Italia contro il Milan a San Siro.

Il Genoa ha reso noto la lista dei 23 convocati per il match delle 21 in Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Sono stati inclusi in lista in lista i nuovi acquisti Hefti, Ostigard e Yeboah. Assenti Fares, Hernani, Kallon, Sabelli, Andrenacci e Criscito.