Conte al Napoli? La RIVELAZIONE di Criscitiello: «Lui voleva il Milan! Poi De Laurentiis…». Il punto del giornalista

Nell’editoriale scritto da Michele Criscitiello per Sportitalia, il giornalista affronta il tema dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, svelando come l’interesse del tecnico nei confronti di un suo futuro al Milan fosse più che concreto.

DI LORENZO E CONTE – «Se Di Lorenzo spaccaNapoli, Conte la unisce. Qualcuno ha provato a riproporre le frasi di Conte ai tempi della Juve contro il Napoli. Neanche questo scalfisce l’euforia dei napoletani che giustamente si godono il colpo da 90 di Aurelio».

CONTE VOLEVA IL MILAN – «Che Conte volesse il Milan lo sanno anche a Mergellina ma che Conte avesse aperto al Napoli lo sapeva solo Pedullà. Conte arriva carico, ha accettato la sfida e più di un anno senza calcio non riesce a stare. Poi che De Laurentiis lo abbia strapagato lo sa anche Antonio ma lui è un fuoriclasse anche fuori dal campo e De Laurentiis si è fatto prendere per il collo e portato in giro per Napoli».

SULLA PRESENTAZIONE AL NAPOLI – «L’idea del Napoli è quella di presentare Conte il 13 giugno, l’ipotesi è quella di farlo al teatrino di corte al Palazzo Reale, ma ci sarebbe anche l’idea di presentarlo allo Stadio Maradona. Il Napoli ci sta pensando, ci sarebbe la conferenza nella sala stampa e poi al termine un saluto ai tifosi presenti sugli spalti dello stadio, come accadde alla presentazione di Diego Armando Maradona».