Conte Milan, trattativa ai dettagli con questa squadra: sarà il tecnico più pagato della Serie A! ULTIME

Conte Milan, trattativa ai dettagli con questa squadra: sarà il tecnico più pagato della Serie A! Le ULTIME sull’allenatore

Antonio Conte si avvicina al Napoli. Come riportato da Matteo Moretto su X, il tecnico italiano accostato anche al Milan potrebbe firmare nei prossimi giorni un contratto fino al 2027 e diventare l’allenatore più pagato della Serie A.

PAROLE – «Il Napoli è al lavoro per ultimare i dettagli del contratto di Antonio Conte, che firmerebbe fino al 2027 e diventerebbe l’allenatore più pagato del campionato italiano. De Laurentiis, aperto ad accontentare Conte. Il presidente parteciperà a un evento pubblico in città nel corso della giornata di domani e poi dovrebbe lasciare Napoli per qualche giorno».