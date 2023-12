Conte-Milan, il tecnico salentino è il primo nome sulla lista dei rossoneri per la prossima stagione: tutte le ultime sull’ex Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prima scelta per la panchina del Milan per la prossima stagione è Antonio Conte.

Gli ostacoli sono rappresentati dall’alto ingaggio richiesto dal tecnico e da precisi investimenti su mercato e strutture del club: Cardinale vuole provarci fino in fondo.