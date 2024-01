Conte-Milan, Ibrahimovic vota Antonio: lo svedese in pressing su Furlani. Lo scenario

Conte-Milan, la pista prende quota: Ibrahimovic e Moncada spingono per il salentino. Pressing su Furlani per convincerlo

Come riferito da Sportitalia, la pista che porterebbe Antonio Conte sulla panchina del Milan sta diventando molto calda.

I rossoneri sono la vera priorità del tecnico salentino che avrebbe in questo momento l’appoggio forte di Zlatan Ibrahimovic e Moncada. I due sono in pressing su Furlani che starebbe temporeggiando per la rilevanza del personaggio, l’oneroso ingaggio richiesto e per le richieste sul mercato. Il favorito del CEO del Milan è Thiago Motta, ma i margini per una convergenza totale su Conte ci sono e sono ampi.