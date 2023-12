Conte Milan, anche Ibra in azione: può prendere subito il posto di Pioli

Conte Milan: anche Ibra in azione per provare a convincere il tecnico, che può prendere subito il posto di Pioli

Il futuro di Stefano Pioli resta ancora tutto da decidere e, secondo quanto riportato da La Repubblica, il Milan sta già sondando il suo possibile sostituto se le cose non dovessero cambiare nelle prossime partite.

Tra i possibili successori c’è anche Antonio Conte, che non vorrebbe però entrare a stagione in corso. Tuttavia Ibra, che aspetta di avere ufficialmente un ruolo operativo sul mercato, è pronto ad entrare in gioco per cercare di convincere il tecnico a subentrare subito.