Conte Milan il grande sogno per la panchina. C’è la sua ombra sul futuro di Pioli: ULTIME

Conte Milan nuovo allenatore dei rossoneri? C’è la sua ombra sul futuro di Pioli: le ULTIME sulla panchina

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro della panchina del Milan, svelando come ci sia l’ombra di Antonio Conte sul futuro di Stefano Pioli, che ha comunque a disposizione questo finale di stagione per convincere la società a continuare insieme.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, desideroso di tornare in pista dopo un periodo di pausa, è un nome da tenere in forte considerazione per i rossoneri.