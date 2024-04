Conte Milan, Napoli in fortissimo pressing: il tecnico ora è tentato da questa offerta. ULTIME sul suo futuro

Tuttomercatoweb ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, tecnico corteggiato non solo dal Milan per il dopo Pioli ma anche dal Napoli.

Proprio per l’ex commissario tecnico della Nazionale De Laurentiis avrebbe pronto un ricco contratto pluriennale, anche se è evidente che il patron azzurro non potrà aspettare troppo anche perché la programmazione della nuova stagione deve rispettare tempi precisi.