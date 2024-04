Conte Milan (Telelombardia), l’allenatore gufa Pioli e temporeggia con De Laurentiis: vuole la panchina rossonera

Conte Milan (Telelombardia), l’allenatore temporeggia con De Laurentiis! Gufa Pioli: vuole la panchina rossonera. Le ultime sul tecnico

Ha del clamoroso quanto raccontato a Telelombardia da Longoni e Biasin sul futuro di Antonio Conte. L’allenatore vorrebbe venire al Milan e per questo starebbe gufando i risultati di Pioli e temporeggiando col Napoli.

LONGONI – «La notizia è che in questo momento c’è un gufo di Pioli, che spera che Pioli perda il derby e non vada avanti in Europa League. Si chiama Antonio Conte».

BIASIN – «Conte in questo momento sa di avere un pretendente molto avanti, il Napoli, con ADL che sta facendo di tutto per convincerlo. E lui sa che rischia di non trovare una panchina in Italia. Quindi tiene caldo ADL, ma temporeggia in attesa di capire cosa succede al Milan».