Conte Milan, l’ex ct apre ai rossoneri! Come potrebbero cambiare le carte in tavola: le ULTIMISSIME sul fronte nuovo allenatore

Dopo aver ottenuto l’aritmetica certezza della participazione alla prossima Supercoppa italiana, la stagione del Milan è da considerarsi di fatto conclusa. Per questo motivo da questa settimana è lecito aspettarsi un’accelerazione sul fronte allenatore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta da parte del Diavolo, che in questa fase però non è convintissimo di andare a scommettere su un profilo come il suo. Da vedere se l’apertura dell’ex ct cambierà le carte in tavola.