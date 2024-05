Conte Milan, l’allenatore AI DETTAGLI col Napoli: trovata l’intesa ma le parti sono a lavoro per risolvere una problematica contrattuale

Probabilmente il futuro di Antonio Conte non sarà sulla panchina del Milan ma su quella del Napoli. La trattativa tra il tecnico salentino e il club partenopeo è ormai ai dettagli, anche se manca ancora la firma e la stretta di mano finale.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’affare non è semplice per via di alcune complicazioni contrattuali e burocratiche di cui si stanno occupando gli avvocati. Intanto è già stata trovata un’intesa di massima sulle cifre e sulla durata del contratto, che sarà triennale. Parti a lavoro per limare gli ultimi dettagli come i diritti d’immagine e eventuali penali.