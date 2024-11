Conte attacca dopo Inter Napoli: «Rigore? Non mi sento sicuro con questo utilizzo del VAR, così si creano retropensieri»

Conte si sfoga a Dazn dopo il rigore concesso all’Inter contro il Napoli: «Non mi sento sicuro con questo utilizzo del VAR»

Conte a Dazn si è sfogato dopo il rigore concesso all’Inter, poi sbagliato dall’ex Milan Calhanoglu, che avrebbe potuto portare al 2-1 contro il Napoli.

EPISODIO – «Ma che significa il VAR non può intervenire se c’è un errore? Quando gli conviene però interviene! Il VAR o c’è o non c’è, altrimenti ci nascondiamo dietro a questi cavilli. Il VAR deve intervenire punto e basta. Quando vogliono decidono e altre volte vanno al VAR. Queste cose mi fanno incazzare. A livello di logica il VAR deve essere utilizzato per correggere degli errori. Il VAR deve andare a vedere. Io non sono d’accordo con questo utilizzo del VAR, comincio a non sentimi più sicuro. Si creano dei retropensieri se si utilizza così. VAR a chiamata? Ma che significa!? Non devo chiamarlo io, devono pensarci loro».

