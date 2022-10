Conferenza stampa Zanetti: le parole dell’allenatore nel post partita

Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa al termine di Empoli-Milan. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore

Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa al termine di Empoli-Milan. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore:

Sulla partita «Normale che quando ci si trova al 93′ a un minuto da una piccola impresa lo abbiamo fatto con coraggio e cercando di soffrire tutti insieme. Purtroppo il calcio è crudele anche se abbiamo fatto degli errori in alcuni dettagli in cui siamo mancati. Li paghiamo a caro prezzo perché con queste squadre dobbiamo essere perfetti. Anche se sul primo gol che è un episodio spacca partita la palla è stata rimessa in campo 10 metri più avanti. Durante la gara questi dettagli fanno la differenza, è giusto arrabbiarsi, perché quando si fa così tanto per scalare una montagna bisogna arrivare fino in cima»

Su Bajrami: «Ero contento per la squadra, perché se lo sono andati a prendere con un atteggiamento diverso nel secondo tempo dove abbiamo tenuto il Milan lontano e pressato di più. Bajrami poteva fare tre gol in mezz’ora, questo fa capire la caratura del giocatore. Sono contento per lui, finalmente ha una gioia personale ma non di squadra. Può sicuramente darci una mano incredibile nel nostro percorso»

Sull’atteggiamento: «Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione che abbiamo fatto contro una squadra straordinaria. Non era facile per loro portare a loro la partita a casa, questo dev’essere un motivo d’orgoglio. Oggi abbiamo fatto tante cose buone, domani ci alleneremo e metteremo da parte questa sconfitta arrivata in un modo più che dignitoso e che può dare anche spinta per il futuro. Spesso si dice che non sono queste le partite che dobbiamo vincere, ma noi abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita. L’Empoli è stata una squadra che ha fatto di tutto per mettere in difficoltà il Milan. è stata una partita preparata in due giorni, una partita non semplice ma dal punto di vista caratteriale la squadra risponde e cerca di crescere. Non sono preoccupato, dobbiamo migliorarci nei nostri difetti»

Sulle occasioni avute: «Il primo tempo anche per qualità del Milan non riuscivamo ad essere aggressivi. Se si lascia l’iniziata al Milan si rischia. Avevamo impostato la gara per essere aggressivi e nel secondo tempo l’abbiamo fatto. Abbiamo creato situazioni in continuazione, dovevamo avere la bravura per portare a casa la mole di gioco che stavamo facendo»

Sul Milan: «Il Milan di certo non lo scopro io, è una squadra che ha vinto lo Scudetto e che probabilmente rivincerà lo Scudetto. Ha giovani forti e prestanti, ha un po’ tutto ed è allenata benissimo. Oggi avevamo di fronte una partita non semplice. La partita dice anche altro, ci sono stati alcuni momenti in cui l’Empoli ha dimostrato di essere una squadra che può guardare lontano»