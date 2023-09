Pioli si sfoga in conferenza: l’ha detto chiaramente!

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, si è sfogato sul tema delle scuse ai tifosi: il punto di vista del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha risposto così a chi chiedeva di scusarsi con i tifosi del Milan dopo la sconfitta nel derby:

«Io non sono tanto d’accordo su queste cose. Perché, secondo voi volevamo perdere il derby? Non ci siamo riusciti, e ovviamente siamo dispiaciuti. Secondo me devi chiedere scusa se hai voluto fare qualcosa di male. Abbiamo perso cinque derby, ci dispiace e cercheremo di fare meglio».

