Conferenza stampa Reijnders: «Sono un box to box, i miei obiettivi con il Milan sono molto chiari. Sugli arbitraggi...»

Conferenza stampa Reijnders: il centrocampista presenta da Milanello la sfida di domani in Champions League contro il Brugge

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Brugge a San Siro nella sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Tijjani Reijnders dalle 14.30.

CARATTERISTICHE – «E’ importante per me essere decisivo. Noi centrocampisti siamo il motore della squadra. Contro l’Udinese abbiamo fatto bene, domani sarà importante giocare allo stesso modo»

ARBITRAGGI DIVERSI IN EUROPA – «Non lo so, lo vedremo domani. La cosa importante è non arrivare più a fare certe cose, devo stare più attento ed evitare di ripetere una cosa del genere»

GIOCATORE BOX TO BOX – «Sono un giocatore box-to-box. Ho giocato in tutti i ruoli in mezzo al campo. Sono un numero 8, ma questo non vuol dire che non posso giocare in altre posizioni. Tocca al mister dimmi dove ha bisogno che giochi»

OBIETTIVI – «Penso che voglio diventare più decisivo con assist e gol. Io voglio vincere coppe e titolo in ogni stagione, come ogni giocatore»

MODELLO – «Non ho mai visto giocare Neeskens. Il calcio era diverso il quel periodo. Io cerco di far vedere sempre le mie qualità»