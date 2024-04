Conferenza stampa Pioli post Roma Milan: «Bilancio a fine stagione, se giochiamo così nel derby..»

Conferenza stampa Pioli post Roma Milan: le dichiarazioni del tecnico dopo il ritorno dei quarti di Europa League 2023/24

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Roma Milan.

BILANCIO – «Il bilancio va fatto alla fine, anche se in Europa abbiamo peggiorato l’anno scorso. Abbiamo ancora il campionato, in cui possiamo far molto meglio dell’anno scorso»

DELUSIONE – «Sì, sono deluso. Mi aspettavo una prestazione diversa. La Roma ha fatto una grande partita per merito loro, ma anche per demeriti nostri. In 11 contro 10 dovevamo fare una partita diversa. Abbiamo sbagliato propri l’interpretazione dello sviluppo in superiorità numerica, poi ci sta anche innervosirsi»

STAGIONE NON POSITIVA – «Noi dobbiamo puntare a migliorare. Il bilancio a me piace farlo a bocce ferme. Dovevamo fare un cammino diverso in Europa, questo sì»

DERBY – «Per il derby dobbiamo cambiare tante cose: se giochiamo come questa sera, sicuramente non abbiamo possibilità. Credo che i ragazzi lo sappiano»

FUTURO – «Portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme io e la società e affronteremo il discorso»

CONFUSIONE – «Per me non c’è stata confusione. L’errore è stato non seguire Mancini sul loro gol. Io non ho visto confusione, ma accetto qualsiasi cosa»