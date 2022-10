Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post match

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Monza. Le parole dell’allenatore rossonero

VITTORIA MA PROBLEMI FISICI – «Soddisfatto della prestazione, ma non è stata una partita semplice; abbiamo fatto bene in fase difensiva, ma possiamo fare meglio. Abbiamo segnato 4 gol a un avversario che ne aveva subito solo 1 nelle ultime 4 gare. Sembrano robe lievi per Dest e Brahim; mi auguro sia così perché ci aspettano partite importanti come quella di martedì a Zagabria»

DE KETELAERE E DIAZ –«Sono qui per aiutare i miei giocatori. Brahim sta facendo questo perché ha qualità ed è orgoglioso, così sta facendo Charles e così farà Charles. Dobbiamo rispettare i tempi di crescita e inserimento; chiaro fosse deluso, ma non era facile segnare in quella occasione. Normale sia un po’ giù di morale, ma ha tutto ciò che ci aspettavamo; deve continuare così come sta facendo»

COSA POSITIVA E COSA NEGATIVA – «Siamo partiti da squadra attenta, con personalità, senza forzare, colpendo il Milan dove sapevamo di poterli trovare. Nel secondo tempo dovevamo palleggiare meglio, controllando meglio la partita»

THIAW- «Ho fatto la scelta che ritenevo la migliore per la squadra»

MONZA COME LA DINAMO? «Sono diverse. La Dinamo Zagabria copre di più le preventive, attacca con meno giocatori ma quando lo fa lo fa bene. Non hanno mai perso in casa: sarà difficile»

ORIGI – «Sono contentissimo di avere entrambi. Sono contentissimo per Divock, ha sofferto tanto. Spero di averli a disposizione entrambi, sono attaccanti molto forti. Ho tanti giocatori forti e c’è lo spirito giusto. Divock ha caratteristiche per ripartire con più gamba, Giroud è un giocatore diverso»