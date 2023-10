Conferenza stampa Pioli: «Convinto di quello che faccio, obiettivo scudetto»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Napoli Milan, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2023/24

(dall’inviato) – Stefano Pioli interviene alle 14.00 in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

MOMENTO SQUADRA – «C’è la voglia di cambiarlo, abbiamo perso due scontri diretti, dobbiamo dimostrare sul campo di voler essere una squadra sul pezzo e costante per 95’»

OCCASIONE DI RISCATTO – «La prossima partita è sempre una chance, devi vivere il presente e domani è la partita più importante, domani abbiamo l’occasione di dimostrare che squadra siamo. Sono stati giorni di confronto come sempre per migliorare le situazioni che ci hanno messo in difficoltà»

DIFESA TROPPO ALTA – «Fa parte del nostro modo di giocare, non ci snatureremo. Lavoriamo con una proprietà ambiziosa e ha fatto sì di costruire una squadra competitiva per vincere, quindi io nostro obiettivo è vincere lo scudetto»

POST PSG – «Nervi tesi sono giusti, c’è stata un po’ di confusione su quello che è stato detto, non c’è nessun problema ci siamo parlati e chiariti »

POCHI GOL – «E’ la situazione che ci sta penalizzando di più, ci abbiamo lavorato, Okafor e Jovic stanno bene e domani saranno convocata»

GARCIA E KVARA – «Garcia è un ottimo allenatore, il Napoli sta giocando bene anche senza Osimhen. Kvara può farti molto male quindi lo terremo molto in considerazione»

RIEMPIRE L’AREA– «Dobbiamo riempiere di più l’area, Reijnders ha le caratteristiche per fare meglio sia per assist che gol, sta mancando l’ultimo passaggio, per cambiare i risultati dobbiamo cambiare anche questa situazione»

LOFTUS – «Anche senza lui possiamo essere pericolosi, soffre di un’infiammazione ogni giorni sta meglio, domani non ci sarà, probabile recuperi per la prossima»

TROPPO AGGRESSIVI – «Essere aggressivi non vuol dire essere scoperti, sono tutte cose che vanno cambiate ma non deve cambiare l’atteggiamento della squadra»

THEO HERNANDEZ – «Secondo me sviluppiamo una fase offensiva sulla sinistra diversa, dobbiamo alzare il livello tutto, noi siamo vicini ad un alto livello ma dobbiamo fare ancora dei passettini e Theo può aiutarci a farli »

SIMEONE O RASPADORI – «Difficile vedere delle differenze con il Napoli di Spalletti, Raspadori può giocare tra le linee, Simeone è più bravo ad attaccare l’area »

KRUNIC O ADLI – «Giusto che si sia creato perché occupano la stessa posizione: li vedo uno cominciare, l’altro stare in panchina. Entrambi sanno giocare bene in quella posizione con caratteristiche diverse. Sono contento delle loro prestazioni e di come stanno interpretando il ruolo nello specifico»

4-2-3-1– «In fase difensiva ci giochiamo, in possesso prendiamo delle posizione diverse, poi dipenderà dalla partita»

PRESUNZIONE – «Io sono convinto di quello che faccio, poi la mia convinzione cerco di trasmetterla alla squadra, non credo di essere presuntuoso »

CHAMPIONS LEAGUE – «Non è tutto da rifare ma migliorare tante piccole cose che dobbiamo fare meglio, la prossima partita in casa sarà uno spartiacque, vedo una squadra volenterosa»

COME AFFRONTARE LA PARTITA DOMANI – «Anche domani giocheremo con 3 centrocampisti e tre attaccanti, domani sarà un’altra partita rispetto al passato, dobbiamo approcciarla bene»