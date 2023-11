Conferenza stampa Pioli post Milan Dortmund: le parole dell’allenatore

Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Borussia Dortmund. Ecco cosa ha detto l’allenatore

«No. Per vincere queste partite ci vuole più qualità e non ce l’abbiamo avuta per indirizzarla dalla nostra parte; abbiamo avuto tante occasioni: se vuoi vincere queste partite la qualità deve essere superiore»

SQUADRA STANCA «Stanca a livello mentale negli ultimi minuti sì: serviva qualche ricambio in più che non sono riuscito ad avere. Siamo stati sempre molto bravi a reagire alle delusioni, dovremo ora pensare al campionato cercando di avere la forza di fare meglio»

RIMPIANTI – «Sì, soprattutto per la prima partita, perché è difficile giocare a quel livello e non vincere. Stasera non siamo stati così precisi e con quella qualità che serve per vincere una partita così importante. Adesso abbiamo ancora una occasione. Vincere a Newcastle c’è riuscito solo il Borussia, ma se ce l’hanno fatta loro possiamo farcela anche no»

CAMBI – «Credo serva una reazione mentale più che a livello tecnico tattico»

RAMMARICO – «Potevamo andare più volte in vantaggio durante la partita e questa sarebbe diversa. Poi sì, l’infortunio di Thiaw, perché credo lo perderemo per un po’ di partite»

COLLOQUIO CON LA DIRIGENZA – «Sì sì, ne abbiamo parlato nei corridoi come facciamo sempre dopo le partite»

TIFOSI – «Fin quando la squadra ha dimostrato di poter vincere la partita i tifosi sono stati con noi. È giusto che i tifosi siano delusi, noi abbiamo il dovere di fare meglio»