Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post partita

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan Spezia. Ecco le parole dell’allenatore:

«Nessun commento sull’arbitro»

«Ci teniao così tanto a fare bene che siamo pieni di emozioni. Capisco Giroud, poi riposerà per domenica, ho altri giocatori per sostiturilo»

«Il primo tempo abbiamo giocato bene ma non abbiamo trovato il raddoppio. Da rivedere la reazione dopo il gol subito. Per Paolo (Maldini) non è stato facile qusta partita ma poi è andata bene per tutti »

«Dobbiamo continuare a spingere ci sono altre due partite importanti da vincere, poi durante la sosta faremo altre valutazioni»

«De Ketelaere sicuramente non giocherà centroavanti contro la Cremonese, ci sono Origi e Rebic in quel ruolo. Poi domani farò le mie valutazione»