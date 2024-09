Conferenza stampa Inzaghi, il TECNICO DELL’INTER analizza le difficoltà: «Tutti hanno RISCONTRATO QUESTO». Le sue parole

Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Inter Stella Rossa, match del secondo turno di Champions League: InterNews24 ha seguito live la conferenza. Di seguito un estratto del suo intervento che riguarda anche il Milan.

LA DIFFICOLTÀ DI QUESTA STAGIONE – «Ne avevo parlato nella conferenza il giorno del raduno: vincere è difficile, rivincere lo è ancor di più. I ragazzi stanno lavorando con grandissimo impegno, ci manca ancora quella continuità che abbiamo avuto l’anno scorso, la bisogna allenare. In questo inizio tutte quante le squadre hanno avuto difficoltà, ci sono state 6 capoliste in 6 giornate diverse. Tutti stanno cercando di migliorarsi, anche noi. Sabato i ragazzi hanno fatto una grande gara. Si è parlato di questi 2 gol che stamattina sono stati motivo di analisi. Come ha detto bene Stefan si deve parlare di fase difensiva alla quale devono partecipare tutti gli attaccanti ma stiamo lavorando e sono fiducioso».