Conferenza stampa Colantuono pre Milan Salernitana: «Andiamo a Milano cercando di fare una prestazione dignitosa. Vogliamo tirare fuori il meglio possibile». Le parole del tecnico

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Salernita, Stefano Colantuono ha presentato così la sfida di domani sera contro i rossoneri di Stefano Pioli:

MOTIVAZIONE– «Le motivazioni per la gara di domani devono essere le stesse delle ultime settimane sperando di non ripetere il brutto primo tempo giocato contro il Verona e fare una partita sulla falsariga di quella disputata contro la Juventus. Al di là del risultato sportivo e di quello che è successo, Salerno è una piazza che ha e avrà la forza per tornare nel calcio che conta e la Società sta già lavorando. Domani dobbiamo fare una prestazione dignitosa».

FORMAZIONE – «Ci saranno dei ragazzi della Primavera a completare la rosa perché abbiamo avuto delle defezioni. Recuperiamo Candreva, Maggiore, Kastanos e Gyomber mentre mancherà Basic per squalifica. Affronteremo questa trasferta sperando di tirare fuori il meglio possibile»

ULTIME PARTITE – «In queste nove partite abbiamo affrontato sei squadre in lotta per un piazzamento europeo e il cammino è stato molto difficile. In alcuni casi, pur perdendo, abbiamo fatto bella figura. Quello che non mi è piaciuto di questa parentesi di campionato è stato il primo tempo con il Verona che potevamo affrontare meglio. Andiamo a Milano cercando di fare una prestazione che sia molto vicina a quella offerta contro Fiorentina, Atalanta e Juventus»