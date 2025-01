Conferenza stampa Cannavaro: «Con Conceicao il Milan mi dà questa sensazione»

Condividi via email

Conferenza stampa Cannavaro – Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Dinamo alla vigilia del match di Champions League

Il tecnico dei croati Fabio Cannavaro, alla vigilia di Dinamo Zagabria Milan, match dell’ottava giornata di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

SU CONCEICAO –«La gestione del Milan non è cambiata, i problemi che c’erano prima ci sono adesso. La sensazione è che la squadra con Conceicao ti aspetta di più per poi azzannarti. Mi piace che abbia trasmesso ai giocatori la capacità di non mollare».

SULL’ITALIA – «Io sono andato fuori grazie a Lippi, il mio obiettivo è tornare in Italia, perché poi casa è lì».

RAPPORTO CON IL MISTER – «Sono contento di rivederlo, ho un rapporto eccezionale con lui. Sono contento di vederlo in Italia perché è un bel professionista. Non pensavo da calciatore che potesse diventare questo tipo di allenatore»