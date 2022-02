Allegri: «Scudetto? Le prime tre sono lontane»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Allegri è intervenuto alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Ecco le parole dell’allenatore bianconero:

«Dobbiamo lavorare per raggiungere uno dei primi 4 posti in campionato e andare più avanti in Champions e Coppa Italia. Se si vuole sognare a me non piace tanto, le prime 3 sono lontane. Il nostro campionato è giocarcela con l’Atalanta da qui a fine stagione»

