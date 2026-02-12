Connect with us

Conferenza stampa Allegri: «Nkunku? Questione di ambientamento. A lui ho fatto questa battuta…»

3 ore ago

Allegri

Conferenza stampa Allegri, le parole del tecnico toscano alla vigilia di Pisa Milan match di Serie A in programma domani alle ore 20:45

Alla vigilia di Pisa-Milan, venticinquesima giornata del campionato di Serie A, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riguardo, in particolare, il francese Nkunku. L’attaccante negli ultimi due mesi è rinato e, anche per via dei problemi fisici dei compagni di reparto (Leao, Gimenez, Pulisic, Fullkrug), ha trovato la titolarità:

RINASCITA NKUNKU –«È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglio. Fortunatamente stanno andando bene, ma ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti è fondamentale per il finale di stagione. Sono molto contento per il gol di Loftus, Fofana è tornato con una bella prestazione. È importante l’affidabilità di tutti i giocatori in questo momento, sia chi parte titolare e sia chi subentra».

