Conferenza Mandzukic: il centravanti croato, nuovo acquisto del Milan, si presenta a tifosi e giornalisti presenti in quel di Milanello

Mario Mandzukic dopo aver cominciato ufficialmente la propria avventura al Milan è pronto a presentarsi a stampa e tifosi nella consueta conferenza stampa di presentazione a Milanello.

Mandzukic in conferenza LIVE

FORMA – «Mi sono sempre allenato duramente, se non fossi stato pronto non avrei accettato l’offerta di un club come il Milan altrimenti sarei stato a casa a guardare la tv. Potete fidarvi sul fatto che sono in un ottimo stato di forma. Sono qui per mettermi a disposizione del mister, sarà lui a decidere quando utilizzarmi anche perché la squadra sta giocando molto bene».

PAURA – «Penso che Zlatan abbia detto bene. Io e lui abbiamo tanta esperienza e sappiamo che è anche importante mettere soggezione e proteggere i compagni di squadra, serve anche questo e sono pronto».

SCUDETTO – «C’è ancora un lungo percorso da fare per arrivare a fine stagione e allo Scudetto ma se guardiamo come ha giocato il Milan sarà sempre più facile vincere le nostre partite e puntare al titolo».

ITALIANO – «Conosco molte parole di italiano ma preferisco comunicare con i tifosi in campo».

RITORNO IN SERIE A – «Sarebbe un grande successo e una grande soddisfazione. Conosciamo tutti la storia del Milan e i suoi innumerevoli successi. Vincere un titolo quest’anno sarebbe molto importante ma preferisco concentrarmi sul campo».

JUVENTUS – «Non mi preoccupo degli altri club ma solo del Milan e di me stesso, per dare il meglio alla mia squadra».

AMBIZIONE – «E’ vero sono un ambizioso perché ho sempre lavorato tanto e duramente nel corso della mia carriera. Sono contento di essere qua, il percorso è ancora lungo ma credo che se la squadra continuerà a giocare potremmo lottare per l’obiettivo massimo».

PIOLI – «Ho parlato con il mister e mi sono messo a completa disposizione per ricoprire ogni ruolo in cui lui mi chiederà di giocare quest’anno».