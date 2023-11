Condò non ha dubbi: «Il Milan ha bisogno di lui a gennaio»

Condò non ha dubbi: «Il Milan ha assoluto bisogno di lui a gennaio». Il suo commento negli studi di Sky Sport 24

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così della vittoria del Milan contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

CONDÒ – «I rossoneri non possono giocare queste partite così, senza attaccanti. Ci sono gli infortuni, che ormai sono abitudine nel Milan, però Pioli è costretto a far giocare un 15enne o mettere Jovic, che non sta facendo bene. Per il mercato di gennaio serve assolutamente una punta che possa fare gol e aiutare la squadra»