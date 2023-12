Condò rivela gli schemi di Pioli: «Ci aveva spiegato che questo era il suo obiettivo»

Condò rivela gli schemi di Pioli: «L’obiettivo è quello di forzare l’uscita verso questa parte». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Paolo Condò si è espresso a SkySport sul Milan e lo stile di gioco di mister Pioli.

PAROLE – «Quando siamo andati a lezione da Pioli a Milanello, lui ci aveva spiegato come il suo tentativo, quando riparte l’azione dal portiere avversario, è di forzare l’uscita verso la parte destra dello schieramento milanista (o Pulisic o Chukwueze) in modo da poter tenere più alti sia Theo che Leao perché un po’ più ‘pigri’ a rientrare degli altri; è chiaro che se un attaccante dà poco in fase di contenimento, da lui ci si aspetta tanto in fase offensiva».