Condò: «La Uefa e le Nazionali ci rimettono, meglio un compromesso»

Paolo Condò su Sky Sport ha fatto delle osservazioni sulla trattativa tra Super League e la Uefa. Il parere del giornalista:

«Io credo che la UEFA se dovesse vietare ai giocatori delle squadre secessioniste di partecipare all’europeo farebbe come il marito che per non dare soddisfazione alla moglie compierebbe una scelta drastica. Perché il fatto che quello che ti rimane di prezioso una volta persa la Champions è la competizione per nazioni e deprezzarla sarebbe controproducente.

Diverso è il caso per l’allenatore che per allenare in una competizione organizzata dalla UEFA ci pensa bene per compiere una scelta del genere. Credo che sia inevitabile una trattativa tra i club della SuperLega e UEFA/Fifa».